【モデルプレス＝2025/09/17】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が、齊藤京子と水野美紀がW主演を務める10月7日スタートのカンテレ・フジテレビ系「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（毎週火曜23時〜）に出演することが決定。本作でテレビドラマ初出演を果たす。【写真】JO1、素肌チラリスーツ姿◆白岩瑠姫「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」でテレビドラマ初出演本作は、幼稚園のマ