肥薩おれんじ鉄道によりますと17日午前9時ごろ、薩摩高城と草道の間で信号トラブルが発生し、午前10時半現在、阿久根と川内の間で運転を見合わせています。 肥薩おれんじ鉄道は「安全確認ができ次第、運転を再開したい」としています。 ・ ・ ・