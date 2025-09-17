秋篠宮ご夫妻が16日、福岡市で開かれた福岡アジア文化賞の授賞式に出席されました。アジアの芸術や文化などの発展に貢献した人を表彰する福岡アジア文化賞の授賞式が16日、福岡市民ホールで開かれ、秋篠宮ご夫妻が出席されました。35回目となったことしは、火災で焼失した沖縄県の首里城正殿の復元に貢献した歴史学者の高良倉吉さんが大賞に選ばれるなど、3人が受賞しました。■秋篠宮さま「本日、受賞される3名の方々の優れ