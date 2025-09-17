大谷翔平（31=ドジャース）が、日本時間17日のフィリーズ戦に今季13試合目の先発。【もっと読む】ドジャース大谷が佐々木朗希への「痛烈な皮肉」を体現…耳の痛い“フォア・ザ・チーム”の発言もフィリーズは目下ナ・リーグ東地区首位で2年連続地区優勝、4年連続プレーオフ出場へ視界良好の強豪だ。大谷と本塁打王を争うシュワーバー（32）や打率リーグトップのターナー（32）のいるチームでもある。大谷は2度目の右肘手術明