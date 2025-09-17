資料岡山労働局が入る合同庁舎（岡山・北区） 岡山労働局は17日、岡山県の最低賃金を12月1日から時給1047円に改正することを決定しました。今の982円から65円引き上げられます。 8月20日に岡山地方最低賃金審議会が行った答申通りの額で決定しました。 岡山県では初の1000円台で、引上げ額（65円）、引上げ率（6.62％）共に過去最高となります。 岡山労働局によりますと、改正により、県内の100人未満の事業所の従