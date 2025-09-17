東京時間10:53現在 ＮＹ原油先物10 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝64.48（-0.04-0.06%） ウクライナ情勢を受けた原油高からNY市場では続伸となったNY原油は上昇一服、押し目も鈍い。