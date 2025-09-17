東京時間10:53現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝17504.00（-80.00-0.45%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3714.20（-10.90-0.29%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金は反落、東京金は円高も加わってマイナス圏