１６日に放送されたＴＢＳ系「東京２０２５世界陸上」（午後７時半〜１０時５７分）の世帯平均視聴率が１６・１％を記録したことが１７日、分かった。個人視聴率は１０・１％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）大会４日目の１６日は男子１１０メートル障害決勝などを放送。同種目で日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒１８で５着となった。５位入賞は２３年世界陸上の泉谷、２４年パリ五輪の村竹に並ぶ世界