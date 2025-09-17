米大リーグ（ＭＬＢ）が来年ロンドンで開催予定だった公式戦２試合の計画を断念したと１６日（日本時間１７日）、ＡＰ通信が伝えた。２６年は６月１３、１４日にロンドンでヤンキース対ブルージェイズ戦が行われる計画だった。だが、会場となるロンドン・スタジアムは、イングランド・プレミアリーグのウェストハムの本拠地。５月２４日にプレミアリーグ最終戦が行われるといい、野球用にフィールド転換する時間が足りず、さら