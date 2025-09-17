仕事をバリバリこなしながら家事育児も分担してくれる夫に心から感謝していた主人公。夫婦仲はうまくいっている、そう思っていたのに…。セカンドパートナー？2番目…？聞き慣れない言葉にただただ戸惑う主人公に対し、夫はその正当性を主張していくのです。【まんが】セカンドパートナーって許せる？(ウーマンエキサイト編集部)