８日、田安高速道路の全線で最長となる、張地トンネルの工事現場。（三明＝新華社配信）【新華社三明9月17日】中国鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十八局集団が建設を請け負う福建省の田安高速道路（大田県広平鎮−安渓県官橋鎮）の最長トンネルでこのほど、右側坑道の掘削距離が初めて千メートルを超えた。同高速道路は全線開通後、三明市、泉州市、アモイ市を結ぶ港湾都市群の縦貫幹線となる見通しだ。トンネルは三明市大