期待の新星が、デビュー戦から華やかな早業を披露した。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月16日の第1試合、今期から加入したKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）が東2局1本場に超スピードのアガリ。まだ全自動卓が次の局の準備が終わる前に高打点を決めた。【映像】早すぎて全自動卓が間に合わない…阿久津の超スピードなアガリ29歳の阿久津は、男性選手ではMリーガー最年少。昨期レギュラーシーズンで敗退したチームの新