浮気したわけでもやましいことがあるわけでもないのに、彼女に疑われるとドキッとしてしまうのが男性の本能。それは少なからず下心を隠し持っているから、そう感じるのかもしれません。今回は、ワイシャツについた汚れがファンデーションだと彼女に指摘されてヒヤッとした話をご紹介いたします。シャツについた汚れ「会社に着て行っているワイシャツが汚れていたので、同棲中の彼女に洗ってもらおうと思って見せると『これファンデ