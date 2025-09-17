元テレビ朝日社員の玉川徹氏が17日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。記録的大雨により、三重県四日市市の地下駐車場に停車中の車約300台が浸水被害に遭ったニュースについてコメントした。玉川氏は「このリスクは考えてなかったですね」と地下駐車場の“水没”に驚くと、「実はうちのマンションも地下なんです、駐車場が。ハザードマップ見て水が入ってくることもあるのかな、までは調べてたんだけ