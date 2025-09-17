17日未明から続いていた能代市、大仙市の停電は復旧しましたが、仙北市の一部地域の約100軒で停電が続いています。原因の調査が続いていて、復旧の見通しはわかっていません。東北電力ネットワークによりますと、午前6時半ごろから停電が続いているのは仙北市の角館町下延地区と角館町八割地区のあわせて約100軒です。現在、原因の調査が行われていて、復旧の見通しはわかっていません。一方、能代市や大仙市の一部地域の約5