串カツ田中ホールディングスが急反落した。同社は１６日の取引終了後、イタリアンレストランチェーン「ＰＩＳＯＬＡ」を運営するピソラ（滋賀県草津市）の全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。あわせて、ピソラの代表取締役と株主らを割当予定先として合計１６３万３１１９株を新たに発行する予定だと開示した。潜在的な希薄化リスクを意識した売りが優勢となっている。 ピソラの取得価額は、新株予約