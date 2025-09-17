プロレド・パートナーズは大幅安。１６日取引終了後、２５年１０月期連結業績予想について最終損益を１億７０００万円の赤字から４億６００万円の赤字（前期３億１９００万円の黒字）へ下方修正すると発表。これが売り材料視されているようだ。 売上高は７５億１３００万円から９４億７００万円（前期比９７．８％増）へ、営業利益は２０億４２００万円から２７億４０００万円（同２．７倍）へ上方修正した。コ