社員や組織をボロボロにされないためにも、サイコパスの特徴や彼らが取りがちな行動をよく理解しておく必要があります（写真：Sandyborn／PIXTA）【写真で見る】職場を地獄にするサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイドたとえば雑談をしているときなどに、親しい友人のことを「おまえサイコパスだろ」などとからかったりすることもあるのではないだろうか。20人に1人はサイコパスもちろん冗談にすぎないわけだが、実の