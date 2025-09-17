丸三証券がしっかり。１６日の取引終了後、未定としていた２６年３月期の配当予想について、中間配当を３２円にすると発表しており、前年同期比２円の増配となることが好材料視されている。なお、期末配当予想は引き続き未定としている。 出所：MINKABU PRESS