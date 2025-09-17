メディックスが続伸している。同社は１６日の取引終了後、取得総数６０万株（取得総額３億８４０万円）で、東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ─３）において１７日朝に買い付けの委託を行うと開示した。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、メディックスは同日に自己株式５０万株の買い付けを行った。資本効率の向上につながる取り組みを評価した買いを誘ったようだ。 出所：MINKABU PRESS