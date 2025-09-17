瀬戸内地方は、大気の状態が非常に不安定となっています。夜にかけては、局地的ににわか雨や雷雨があるでしょう。激しく降る所もありそうです。天気の急な変化、落雷、突風にご注意ください。最高気温は、岡山で34度まで上がる見込みです。 18日は、前線が近づく影響で昼前から夕方にかけて雨が降りそうです。とくに、昼前後は激しい雷雨の所があるため、落雷や突風に注意が必要です。最低気温は沿岸部で25度以上でしょう。最高気