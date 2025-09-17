午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２９４、値下がり銘柄数は１２８０、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がりは電気機器、空運、鉱業。値下がりで目立つのは電気・ガス、保険、証券・商品、非鉄金属、その他製品、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS