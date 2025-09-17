パルマに所属する鈴木彩艶はこの夏、同じイタリアの名門ミランからの関心がうわさになった。実現はしなかったが、ミランの現状から、さらなる動きにつながるか注目されるところだ。移籍市場に精通するマッテオ・モレット記者は、昨季王者ナポリとともに、ミランが鈴木に関心を寄せていたと報じている。正GKマイク・メニャンの去就が不透明だったため、その後釜として日本代表守護神を狙っていたという。最終的にメニャンはミ