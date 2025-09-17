勢いは本物だ。現地９月16日に開催されたカラバオカップ３回戦で、４部のグリムズビーが、２部のシェフィールド・ウェンズデイと敵地で対戦。後半開始直後の49分に奪ったゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。グリムズビーは先月27日の２回戦で、２−２で突入したPK戦の末に、イングランド屈指の名門マンチェスター・ユナイテッドを撃破。勢いそのままに、プレミアリーグ昇格組で田中碧が所属する、リーズを倒して勝ち上