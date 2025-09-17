17日11時現在の日経平均株価は前日比71.92円（0.16％）高の4万4974.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は294、値下がりは1280、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を150.93円押し上げている。次いでＴＤＫ が43.05円、アドテスト が18.91円、ソニーＧ が8.95円、ディスコ が8.44円と続く。 マイナス寄与度は20.26