栃木県で車の中から18歳の男性の遺体が見つかった事件で、男性の家族が事件の前日に行方不明届を出していたことが分かりました。この事件は16日、栃木県さくら警察署に野本直希容疑者（23）と山本樹容疑者（23）が「車内に遺体がある」と出頭し、車のトランクから県内に住む男性の遺体が見つかり、死体遺棄の疑いで逮捕されたものです。その後の調べでおととい、男性の家族から「息子が数日間帰ってこない」と行方不明の届けが出さ