東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。第4日の16日に行われた男子110メートル障害決勝で、村竹ラシッド（JAL）は13秒18で5位だった。メダルに届かず号泣した日本記録保持者だったが、涙が乾いた後に決勝で見せた“ジョジョ立ち”について説明した。目指してきたメダルまで0秒06だった。今季世界2位の12秒92という日本記録をひっさげて大舞台に臨んだ村竹は、懸命に世界の