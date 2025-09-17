サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Pro」のCAD（コンピュータ支援設計）に基づいた新たなレンダリング画像が公開されました。 ↑次期「Galaxy S26 Pro」はどうなる？（画像提供／サムスン） Galaxy S26 Proは現行のGalaxy S25の後継モデルであり、2026年から製品名が「Pro」に変更されると有力視されています。 これに伴い、従来の「Plus」モデル（日本未発売）は廃止され、超薄型の「Galaxy S26 Edge」がその