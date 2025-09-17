１ヵ月足らずで70回以上も犯行に「『あっ、カネがない！？』。回って来た自分のトレーを見た瞬間、思わず声を上げていました。リュックの左に置いた現金がごっそりなくなっていたのです。手荷物検査対応の若い保安検査員の態度は最初からおかしかったのですが、本当に盗んでいたとは――」そう語るのは、前代未聞の窃盗事件に巻き込まれた30代の男性被害者だ。事件が起きたのは9月13日。日本を代表する空の表玄関・羽田空港で発生