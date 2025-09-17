9月26日に最終話を迎えるNHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』の視聴率がここにきて17％超えを連発、平均視聴率も有終の美を飾る気配をみせている。【写真】事務所独立の酒井法子を直撃！「過ぎたことは過ぎたこと」前作で橋本環奈（26）がヒロインを務めた『おむすび』は平均視聴率13％台と低迷し、視聴者の"朝ドラ離れ"も心配されていたが、どうやらそれに歯止めがかかりそうだ。この『あんぱん』の成功で高い評価を受けてい