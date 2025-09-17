モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、17日までにインスタグラムを更新。新しいユニフォームで撮影したかわいい近影に絶賛の声が集まっている。【別カット】岡田紗佳のかわいいネイル（ほか3枚）現在開催中の「Mリーグ2025-26シーズン」に参加中の岡田は「サクラナイツ初陣でした！阿久津トップ、岡田２着でいいスタートを切ることが出来ましたー！元々毛先シルバーだったけどピンクシャンプーで色入れて