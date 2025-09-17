食楽web ●フレンチの巨匠・三國清三シェフが、自身初となる家庭料理レシピ集を刊行。70歳を超えてコックコートを脱ぎ、エプロン姿で挑んだ「家庭の味」に込めた思いとは？ 日本を代表するフランス料理の巨匠・三國清三シェフの最新刊『ザ・シェフ三國の究極家庭おかず』。これまで数々のレシピ本を手がけてきた三國シェフにとって、今回は自身初となる「日本の家庭料理」に特化したレシピ集です。 三國清三（みくに