港珠澳大橋のジャンクション。（１月３１日、ドローンから、広州＝新華社配信／黎訢徳）【新華社広州9月17日】中国の広東省珠海市と香港、マカオ両特別行政区を結ぶ港珠澳大橋で15日、2018年10月の開通以来の珠海道路口岸（通関地）経由出入境旅客数が延べ9千万人超、車両数が1868万台超となった。同大橋の出入境辺防検査站（出入境検査所）が16日、明らかにした。同大橋の旅客・車両通行数はここ数年、高い伸びを維持し