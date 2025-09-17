【プロボ（米ユタ州）＝後藤香代】米西部ユタ州の大学でトランプ米大統領を支持する保守系団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」代表のチャーリー・カーク氏（３１）が射殺された事件で、地元検察は１６日、タイラー・ロビンソン容疑者（２２）を殺人容疑などで訴追した。地元検察は１６日の記者会見で、ロビンソン容疑者には州法が定める殺人罪の中で最も重い「加重殺人罪」を適用し、死刑を求刑する方針を明らかにした。検察