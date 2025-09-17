◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル＝３着馬までに菊花賞の優先出走権）追い切り＝９月１７日、栗東トレセンジョイボーイ（牡３歳、栗東・四位洋文厩舎、父レイデオロ）はＣＷコースを単走。８２秒２―１１秒１とラストもシャープに伸びて好仕上がりをアピールした。「動きも良かったね。言うことないんじゃないですか」と四位調教師も納得の表情を浮かべた。デビューこそ今年３月と遅か