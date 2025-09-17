◆米大リーグメッツ８―３パドレス（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ナ・リーグ西地区２位パドレスが１６日（日本時間１７日）、敵地でメッツに敗れ、連勝が２で止まった。これで首位ドジャースの地区優勝マジックが１つ減って「９」となった。先発キングが３回までリンドア２７号、アロンソ３５号など４発を浴び、１０安打８失点の大誤算。パドレスからもメリルの１４号など３本塁打が生まれたが