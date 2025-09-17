◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＤ・ロバーツ監督が、試合前に取材に応じ、“守護神”として背信投球が続いていたＴ・スコット投手について言及し、「彼は我々にとって大切な投手の一人である。我々がワールドシリーズ（ＷＳ）に勝つためには彼が必要不可欠であると強く信じている。だから最も大切なのは、彼が『野球は彼のことを嫌ってはいな