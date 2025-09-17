１６日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」では、スタジオにいない芸人の名前がなぜか連呼され、爆笑となる珍風景が繰り広げられた。この日は「新潟×長野×群馬隣県バトル」と題し、それぞれの県の出身芸能人がお国自慢を行った。その中で県を代表する著名人の話となり、群馬は大友花恋が「群馬県民にとって井森さんと（中山）秀さんは神様。世代交代とかの次元にいない」「変わらなくていい」と新しい顔は