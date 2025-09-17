きのう（9月16日）午前、熊本県益城町で、倉庫を解体していた70代の男性が屋根から転落して死亡しました。 午前11時ごろ、熊本県益城町田原で「70代の男性が工事中に屋根から転落した」と、その場にいた作業員から119番通報がありました。 男性は意識がない状態で病院に運ばれましたが、約3時間半後に出血性ショックで死亡しました。 警察によりますと、死亡したのは、熊本県山鹿市方保田の解体作業員、原田敬助（はらだ／けい