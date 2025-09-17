の人気ドラマ「フォールアウト」シーズン2が2025年12月17日より独占配信となることがわかった。毎週水曜日に新エピソードが1話ずつ配信され、最終話となる第8話は2026年2月4日（水）に配信予定。日本語予告編、ティザーアート、場面写真も届いた。 シーズン1は全世界で1億人以上に視聴され、Prime Video史上最も視聴された作品のTOP 3にランクインする人気作となっている。 ﻿