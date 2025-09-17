惜しい銀メダルだが、よく戦った。“韓国陸上界の看板スター”ウ・サンヒョクが再び新たな歴史を描いた。【写真】韓国の美しき陸上選手、大胆なスイムウェアSHOTウ・サンヒョクは9月16日、東京の国立競技場で行われた「東京2025世界陸上選手権大会（以下、世界陸上）」の男子走高跳決勝で2m34をクリアし、銀メダルを獲得。2022年オレゴン大会銀に次ぐ2個目のメダルを手にした。世界陸上で韓国人選手がメダルを2個獲得するのはウ・