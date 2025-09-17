【モデルプレス＝2025/09/17】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第123話が、17日に放送された。朝田蘭子（河合優実）と屋村草吉（阿部サダヲ）のやりとりが話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせ