【モデルプレス＝2025/09/17】モデルで女優の畑野ひろ子が9月16日、自身のInstagramを更新。韓国俳優のイ・ビョンホンから姉妹と間違えられた元女優との記念ショットを公開した。【写真】そっくり女優2人がイ・ビョンホンと密着◆畑野ひろ子、イ・ビョンホン・榎本加奈子とのオフショット公開畑野は「夏休みの思い出 素敵なパーティーにて なんとビョンホンさんに『榎本加奈子ちゃんと姉妹？』なんてうれしい一言いただきました」