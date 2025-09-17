俳優イ・ビョンホンが妻で女優イ・ミンジョンのYouTubeチャンネルに初出演したものの、顔に“ぼかし”をかけられるという屈辱（？）を味わった。【写真】「見てられない」イ・ビョンホン夫婦の“キスショット”イ・ミンジョンは9月16日、自身のYouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」に公開された動画を通じて、夫イ・ビョンホンの主演映画『仕方がない』（原題）の広報の時間を設けた。動画には、パク・チャヌク監督と主演のイ・