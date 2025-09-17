香川オリーブガイナーズ プロ野球独立リーグ、四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズは16日、高松市のレクザムスタジアムで今シーズン最終戦に臨み、徳島インディゴソックスに1対19で大敗しました。 2025年後期シーズンは、通算10勝23敗1分けで、4チーム中最下位。2023年の前期から6期連続で最下位となりました。