１０日、西安城壁デジタルシェルター総合管理プラットフォームを通じて業務を行う職員。（西安＝新華社記者／邵瑞）【新華社西安9月17日】中国陝西省西安市の西安城壁は全長13.74キロ。国内で規模が最も大きく、保存状態も良い古代城壁の一つで、重要な保護価値がある。西安城壁では2023年以降、文化財保護や文化・観光事業、緊急管理、水害防止の指揮などの機能を一つにしたデジタルシェルター総合管理プラットフォームを整備