山西博物院「玉叙尊古−中国古代玉器にみる崇古と革新」展に展示された竜文玉環（西周時代）。（太原＝新華社配信）【新華社太原9月17日】中国山西省太原市の山西博物院で開催中の「玉叙尊古−中国古代玉器にみる崇古と革新」展は、新石器時代から明清時代の玉器の名品230点余りを展示している。中国の玉文化は「美しい石を玉とする」という原始的崇拝を経て、商（殷）王朝末期から前漢初期に大きな発展期を迎えた。玉器は天地