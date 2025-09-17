１７日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）と比べて４０銭程度円高・ドル安の１ドル＝１４６円台半ばで取引されている。米議会上院が１５日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事にトランプ大統領が指名した大統領諮問委員会（ＣＥＡ）のスティーブン・ミラン氏を充てる人事を承認した。同氏が１６〜１７日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で大幅な利下げを主張するとの見方から、日米金利差の縮小を見込んだ円買