Image: PIAGET 高級宝飾ブランドのPIAGET（ピアジェ）は、時計の世界では薄型モデルの先駆者としても知られています。薄さは洗練につながるという考えに基づいて、ウォッチメイキングの限界に近い超絶ムーブメントを自社で開発している稀有なブランドです。わずか2mm。驚きの薄さ Image: PIAGET 「アルティ