「ローソン」は、9月23日（火）から、テレビアニメ『ダンダダン』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】招き猫姿がかわいい！ターボババアの「アクスタ」も■ファン必見のグッズが登場今回開催される「TVアニメ『ダンダダン』キャンペーン」は、オリジナルグッズの販売や、対象商品の購入で「オリジナルクリアファイル」がもらえる企画などが行われるキャンペーン。 9月23日（火）〜10月6